Samsun Şehir Hastanesi'nden MHRS randevu uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden önemli duyuru

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Şehir Hastanesi’nde hizmet vermeye başlayacak olan Göğüs Hastalıkları Kliniği için MHRS randevu sistemine ilişkin önemli bir duyuru yayımladı.

Açıklamada, 28 Kasım Cuma günü itibariyle Samsun Şehir Hastanemiz Canik ilçemizdeki ana binasında öncelikle Göğüs Hastalıkları Kliniğimizle hizmet vermeye başlayacaktır.

Metinde ayrıca, Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Atakum / Onkoloji / Kadın Doğum binalarımızın Samsun Şehir Hastanemize bağlı olarak hizmet vermeye başlayacağı ve bu tarih itibarıyla MHRS Randevuları da Samsun Şehir Hastanemiz üzerinden alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu binaların Şehir Hastanemize fiziken entegrasyon süreçlerinde bulundukları binalarda hizmet sunmaya devam edecekleri; MHRS randevu ekranlarında muayene yeri olarak bu alanların belirtilmeye devam edeceği ifade edildi.

Vatandaşların MHRS Randevu ekranından Şehir Hastanesi Ana Bina'da mı yoksa Ek Hizmet Binalarından birinde mi hizmet alacakları bilgisine ulaşabilecekleri vurgulandı.

