Samsun TEKNOPARK: Karadeniz'in Teknoloji Üssü Gücünü Artırıyor

Samsun TEKNOPARK Karadeniz’in Teknoloji Üssü Olma Yolunda

Samsun Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, Samsun TEKNOPARK Karadeniz Bölgesi’nde teknoloji ve inovasyonun lokomotifine dönüşüyor. AR-GE odaklı büyüme performansı hem bölge ekonomisine yön veriyor hem de nitelikli istihdamın merkezlerinden biri haline geliyor.

Firma Ağı ve Sektörel Çeşitlilik

TEKNOPARK bünyesinde 141 aktif firma ve girişimci faaliyet gösteriyor. Yazılım ve bilişimden medikal sağlık teknolojilerine, makine-teçhizattan tarım teknolojilerine kadar geniş bir sektörel yelpazede çalışan firmalar, yüksek katma değerli projelerle bölgenin teknoloji altyapısını güçlendiriyor.

AR-GE Projeleri ve İnovasyon

TEKNOPARK çatısı altında bugüne kadar 395 AR-GE projesi başarıyla tamamlandı, ayrıca 181 projenin ise aktif olarak sürdüğü bildirildi. Sağlık teknolojileri, yapay zekâ uygulamaları, biyoteknoloji ve ileri üretim alanlarında geliştirilen bu projeler yenilikçi ürün ve çözümlerle öne çıkıyor.

Girişimcilik Ekosistemi

Girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla oluşturulan girişim ofisleri, erken aşama iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde önemli rol üstleniyor. Her yıl çok sayıda yenilikçi girişimin teknoloji dünyasına kazandırıldığı bu yapı, Samsun’da girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor.

Uluslararasılaşma ve İstihdam

Samsun TEKNOPARK’ta faaliyet gösteren firmalar geliştirdikleri ürünlerle uluslararası pazarlara açılarak bölge ihracatına da ivme kazandırıyor. Özellikle yazılım, medikal ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren AR-GE firmaları küresel ölçekte rekabet edebilecek seviyeye ulaşıyor. Ayrıca, binin üzerinde nitelikli uzman ve AR-GE personelinin istihdam edildiği Samsun TEKNOPARK, güçlü insan kaynağıyla teknoloji üretimini hızlandırıyor.

Ortaya koyulan bu verilerle Samsun TEKNOPARK, teknoloji, girişimcilik ve AR-GE alanlarında Karadeniz’in stratejik merkezi olma konumunu her geçen gün daha da pekiştiriyor.

