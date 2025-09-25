Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı; 10 kilo 543 gram kubar esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu ve 2 kök kenevir ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:06
Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu biri gözaltına alınan şüphelilere ilişkin detaylar açıklandı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Çalışmada S.A. (27), E.E. (29), Ş.I. (65) ve A.I'nın (38) isimlerinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda 10 kilo 543 gram kubar esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Ş.I. gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Eyüpsultan'da İki Kamyonet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Ersoy: İstanbul'a 9 Ayda 13,5 Milyon Turist — Türkiye Turizmi Rekora Koşuyor

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim