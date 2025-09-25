Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 10 Kilo 543 Gram Esrar Ele Geçirildi

Samsun Terme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu biri gözaltına alınan şüphelilere ilişkin detaylar açıklandı.

Operasyon ve ele geçirilenler

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Çalışmada S.A. (27), E.E. (29), Ş.I. (65) ve A.I'nın (38) isimlerinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Operasyonda 10 kilo 543 gram kubar esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Ş.I. gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.