Samsun'un Ladik İlçesinde Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ladik ilçesinde kar yağışı sebebiyle 20 Mart 2025'te eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 00:08
Samsun'un Ladik İlçesinde Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'un Ladik ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde seyreden olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de bir gün izinli sayılacağı bilgisi verildi.

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