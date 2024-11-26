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Samsun'un Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Samsun'un Terme ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı, kar kalınlığı 40 cm'yi geçti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:45
Samsun'un Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Samsun'un Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Samsun'un Terme ilçesi, yoğun kar yağışı sonucunda yüksek rakımlı bölgeleri beyaz bir örtüyle kaplandı.

Terme ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından, yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Özellikle Örencik, Ambartepe ve İlimdağ mahallelerinde aralıklarla süren kar yağışı, muhteşem görüntüler oluşturdu.

Kar altındaki mahalleler, drone ile havadan görüntülenerek bu doğal güzelliğin keyfini çıkarmak isteyenler için görsel bir şölen sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Terme ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı....

Samsun'un Terme ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Terme ilçesinde yoğun yağışın ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.

Samsun'un Terme ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı....

Samsun'un Terme ilçesinde yüksek rakımlı bölgeler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Terme ilçesinde yoğun yağışın ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.

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