Samsun ve Ordu'ya Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ile Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, beklenen yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Dikkatli ve tedbirli olunması istenen açıklamada, vatandaşların ani su baskını ve yıldırım riskine karşı gerekli önlemleri alması hatırlatıldı.

