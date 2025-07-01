Samsun ve Sinop'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinliği

Samsun ve Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kapsamlı etkinlikler düzenlendi. Samsun'da, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı gemisi TCSG-87'de gerçekleştirilen törende, Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Etkinlikte, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Samsun Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü'ne ait gemi ve tekneler denize açıldı. Programa Vali Yardımcısı Enver Hakan Zengince, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Sinop'ta Anma Töreni

Sinop'ta gerçekleştirilen törende, İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Sinop Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve öneminin vurgulandığı konuşmaların ardından, Vali Mustafa Özarslan başkanlığındaki heyet, gezi teknesi ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Törene, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vali Mustafa Özarslan başkanlığındaki heyet, gezi teknesi ile denize açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakarak dua etti.