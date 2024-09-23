Samsun ve Sinop'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı

Samsun ve Sinop İçin Yağış Uyarısı

İklim koşullarının değişkenliği nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü önemli bir açıklama yaptı. Bugün, Samsun ve Sinop için kuvvetli yağış ihtimali bulunmaktadır.

Beklenen Hava Durumu

Özellikle bugün, Samsun'un batı ilçelerinde ve Sinop genelinde yerel olarak çok kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Bu durumun, gök gürültülü sağanak şeklinde kendini göstereceği öngörülüyor.

Riskler ve Önlemler

Yaşanabilecek olumsuz etkiler arasında sel, su baskını, heyelan, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar yer alıyor. Bu nedenle, halkın yoğun yağışlar sırasında dikkatli ve tedbirli olması önemle tavsiye ediliyor.

Ayrıca, yağış anında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgarlar da dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör olarak öne çıkıyor.