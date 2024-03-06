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Samsun Vezirköprü'de Korkutan Öğrenci Servisi Kazası

Samsun'a bağlı Vezirköprü'de meydana gelen trafik kazasında bir öğrenci servisi devrildi. Kazada, 19 öğrenci yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.03.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 11:40
Samsun Vezirköprü'de Korkutan Öğrenci Servisi Kazası

Vezirköprü'de Öğrenci Servisi Kaza Yaptı: 19 Öğrenci Yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, Köprülüler Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan bir servis aracı tarlaya devrildi. Kazada 19 öğrenci yaralandı.

 Vezirköprü ilçesinde, Köprülüler Anadolu Lisesi'ne ait öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 19 öğrenci yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin hızla müdahale ettiği olayda, yaralı öğrenciler Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 17'si hafif yaralarla ayakta tedavi edilerek taburcu edilirken, 2 öğrenci ise gözlem altında tutuldu. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

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