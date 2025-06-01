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Samsunlu Lise Öğrencisi, Otlu Lezzetler Yarışması'nda Altın Madalya Kazandı

Samsun'da düzenlenen Otlu Lezzetler Yarışması'nda Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Rukiye Çapaş altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 22:13
Samsunlu Lise Öğrencisi, Otlu Lezzetler Yarışması'nda Altın Madalya Kazandı

Samsun'da Gurur Veren Başarı

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali kapsamındaki "Otlu Lezzetler Yarışması", gençlerin yeteneklerini sergilemesi açısından büyük bir platform sunuyor.

Öğrenci Rukiye Çapaş’ın Başarısı

Etkinlikte Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rukiye Çapaş, 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi, "Doğanın Kutusu" adlı tarifi ile altın madalya kazandı. Bu muhteşem lezzeti hazırlamak için öğretmeni Dilan Çoban rehberliğinde çalıştığı belirtildi.

Yarışmaya Katılan Yöresel Lezzetler

İçerisinde kaldirik, ebegümeci ve kuzukulağı gibi yöresel otların yer aldığı başarılı tart, jüriyi derinden etkiledi. Rukiye Çapaş, yaptığı düşsel sunum sayesinde birincilik ödülüne ulaştı.

Öğretmenin Ve Başarının Önemi

Öğretmeni Dilan Çoban, "Bölgesel ürünlerle doğaya saygılı, estetik ve lezzetli bir tabak hazırladık. Rukiye, bu başarıyı büyük bir emek ve özveriyle hak etti." diyerek öğrencisinin başarısına vurgu yaptı.

Rukiye Çapaş'ın elde ettiği bu başarı, genç yeteneklerin geleneksel lezzetleri yaşatma konusundaki azim ve kararlılıklarını da gözler önüne seriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali...

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rukiye Çapaş (solda), altın madalya kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali...

Samsun Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Rukiye Çapaş (solda), altın madalya kazandı.

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