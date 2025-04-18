Sanat Tarihi Öğrencileri Muğla'da AB Projesi Kapsamında Buluştu

Sanat Tarihi Öğrencileri Muğla'da Buluştu

Geleceğin sanat tarihçileri, Avrupa Birliği (AB) projesi çerçevesinde Muğla'da düzenlenen atölye etkinliklerinde bir araya geldi. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleştirilen "Sanat Tarihçisi Ne İş Yapar?" başlıklı projenin ikinci ayağı, Muğla'da önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Mesleki Zorlukların Üstesinden Gelmek

Yeni mezun sanat tarihçilerinin iş bulma süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bu proje, öğrencilerin panel, saha ve atölye etkinlikleriyle mesleklerini keşfetmelerine olanak sağladı. Projenin açılışında söz alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, sanat tarihçilerinin gizemli ve değerli objelerle çalışarak büyük bir avantaja sahip olduklarını ifade etti.

Akademik Başarının Anahtarı: Dil

Prof. Dr. Kaçar, sanat tarihçiliği yapacak kişilerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğinin altını çizerken; akademik alanda dil konusunda kendilerini geliştirebileceklerini vurguladı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kadir Pektaş, projenin sanat tarihçiliği mesleğinin tanıtımını yapmayı ve toplumdaki algıyı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

İstihdam Olanakları ve Kariyer Planlaması

Pektaş, ayrıca sanat tarihi mezunlarının müze, arşiv, restorasyon, kültürel miras projeleri, akademi ve yayıncılık gibi farklı alanlarda istihdam imkanlarını tanımalarını hedeflediklerini söyledi. Öğrenciler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde sanat tarihçilerinin üstlenebileceği rolleri de öğrenme fırsatı buldu.

Sanat Tarihinin Derinliklerine Yolculuk

Proje kapsamında Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, sanat tarihinin insanların üretim yapmaya başladığı andan itibaren var olduğunu belirtti. PROJE, öğrencilerin ustalık kazanmasına ve en kritik eserlerle güvenilir bir şekilde çalışabilmelerine katkı sağlamak için yüksek standartlara sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Beş gün süren etkinlik programında, öğrenciler uzman konuşmacılar, sanat tarihçileri, müze uzmanları ve belediye kültür işleri görevlileri ile panel ve söyleşilere katıldılar. Ayrıca Stratonikeia ve Beçin Kalesi antik kentlerini gezerek, buralardaki sanat galerileri ve restorasyon alanları hakkında bilgi edindiler.

Program boyunca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökben Ayhan, Proje Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Büşra Ayaz, Türk-İslam Sanatı ve Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Diri Apaydın ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Demircan da etkinliklere katıldı.

Geleceğin sanat tarihçileri Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Muğla'da düzenlenen atölye etkinlikleri ile mesleklerini tanıdı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kadir Pektaş, programda konuşma yaptı.

Geleceğin sanat tarihçileri Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Muğla'da düzenlenen atölye etkinlikleri ile mesleklerini tanıdı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kadir Pektaş, programda konuşma yaptı.