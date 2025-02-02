Sanatçıların Vergi Denetimi Başlatıldı: 150 İsim Riskli Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sanatçıları Radara Aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında oyuncu ve ses sanatçılarına yönelik inceleme başlattı. İlk aşamada yaklaşık 150 kişilik bir grup, gelir ve beyanları arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle riskli olarak değerlendirildi.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Artıyor

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, gelir beyanlarına yönelik denetimler artarak devam ediyor. VDK, yüksek gelir grubuna sahip sanatçılar ve ajanslarının beyanlarını detaylı bir şekilde inceliyor. Yapılan analizler sonucunda, yüksek gelir beklenen birçok sanatçının gelir beyanlarının düşük olduğu tespit edildi.

Denetim sürecinde, sanatçıların banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri detaylı olarak inceleniyor. Ayrıca, RADAR Sistemi aracılığıyla yapılan analizlerde, sanatçıların gelirlerini düşük göstermeye çalıştıkları da ortaya kondu.

Önemli Tespitler ve Riskli Kategoriler

İlk incelemeler sonucunda, bir sanatçının yıllık 100 milyon liradan fazla gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi. Toplamda 150 sanatçı ve ajansı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri arasındaki farklılıkları açıklamak üzere davet edilecek.

Ayrıca, 2024 yılına ilişkin vergi beyanları ve bu beyanlarla harcamalar arasındaki uyumsuzluklar da gözden geçirilecek. Belirlenen risk faktörleri doğrultusunda, beyan edilen gelir ile harcama tutarları arasında bariz bir uyumsuzluk olan mükellefler “riskli” kategoriye alınacak.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletinin sağlanmasının temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Şimşek, “Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Denetim süreçleri, vergi uyumunu artırmayı hedefliyor” dedi.

Bakan Şimşek, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Yüksek gelir elde eden mükelleflerin doğru ve eksiksiz gelir beyanında bulunması büyük önem taşıyor.” diyerek denetimlerin süreceğini belirtti.