DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.560.321,46 1,72%

Sanatçıların Vergi Denetimi Başlatıldı: 150 İsim Riskli Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanatçılar ve ajanslarının vergi beyanlarını incelemeye başlatarak 150 kişinin kayıt dışı kazançlarını araştırıyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:01
Sanatçıların Vergi Denetimi Başlatıldı: 150 İsim Riskli Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sanatçıları Radara Aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında oyuncu ve ses sanatçılarına yönelik inceleme başlattı. İlk aşamada yaklaşık 150 kişilik bir grup, gelir ve beyanları arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle riskli olarak değerlendirildi.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Artıyor

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, gelir beyanlarına yönelik denetimler artarak devam ediyor. VDK, yüksek gelir grubuna sahip sanatçılar ve ajanslarının beyanlarını detaylı bir şekilde inceliyor. Yapılan analizler sonucunda, yüksek gelir beklenen birçok sanatçının gelir beyanlarının düşük olduğu tespit edildi.

Denetim sürecinde, sanatçıların banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri ve reklam gelirleri detaylı olarak inceleniyor. Ayrıca, RADAR Sistemi aracılığıyla yapılan analizlerde, sanatçıların gelirlerini düşük göstermeye çalıştıkları da ortaya kondu.

Önemli Tespitler ve Riskli Kategoriler

İlk incelemeler sonucunda, bir sanatçının yıllık 100 milyon liradan fazla gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi. Toplamda 150 sanatçı ve ajansı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri arasındaki farklılıkları açıklamak üzere davet edilecek.

Ayrıca, 2024 yılına ilişkin vergi beyanları ve bu beyanlarla harcamalar arasındaki uyumsuzluklar da gözden geçirilecek. Belirlenen risk faktörleri doğrultusunda, beyan edilen gelir ile harcama tutarları arasında bariz bir uyumsuzluk olan mükellefler “riskli” kategoriye alınacak.

Bakan Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi adaletinin sağlanmasının temel önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Şimşek, “Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Denetim süreçleri, vergi uyumunu artırmayı hedefliyor” dedi.

Bakan Şimşek, “Kayıt dışılıkla mücadelemiz her alanda sürecek. Yüksek gelir elde eden mükelleflerin doğru ve eksiksiz gelir beyanında bulunması büyük önem taşıyor.” diyerek denetimlerin süreceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Queensland'de Şiddetli Yağışlar: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Kişi Tahliye Edildi
5
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
6
Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Pençe Harekât Bölgesini Denetledi
7
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı