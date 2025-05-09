Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, 3. Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde Türkiye'nin İhracat Başarısını Vurguladı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, 3. Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Gebze Teknik Üniversitesinin (GTÜ) bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

GTÜ Kongre Merkezi'nde, GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından düzenlenen ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen zirvede, Çoştu havacılığın Türkiye'nin gelişim serüveninde önemli bir alan olduğuna değindi.

Çoştu, Türkiye'nin uzay alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, "Türkiye'de daha fazla yüksek teknoloji ürününü katma değerli olarak üretmeyi amaçlıyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, üretimdeki dışa bağımlılığı azaltma hedeflerinin altını çizdi.

Teknoparklarla AR-GE Teşviği

Bakan Yardımcısı Çoştu, Türkiye'de 106 teknoparka ulaştıklarını ve AR-GE teşviklerini sadece teknoparklarda değil, firmaların kendi bünyelerinde kurdukları AR-GE merkezlerinde de sunduklarını aktardı.

Çoştu, Türkiye'nin sanayi alanındaki güçlü ekonomik faaliyetlerini vurgulayarak, "Sanayi ürünü ihracatımız 260 milyar doları geçiyor, bunun %95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor. Ülkemiz, gerçekten önemli bir sanayi ülkesi" diye konuştu.

İhracattaki Başarı

Türkiye'nin uluslararası ticaret alanındaki konumunu değerlendiren Çoştu, "30 yıl önce sınırlı sayıda ürünü ihraç edebilen bir ülkeyken şimdi Çin'den Batı Avrupa'ya kadar en fazla ürünü en fazla ülkeye ihraç eden tek ülkeyiz" dedi.

Zirvenin ardından, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından plaketle onurlandırılan Çoştu, öğrencilerin oluşturduğu stantları gezerek projeleri inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle buluştu. Çoştu, burada konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Gebze Teknik Üniversitesince (GTÜ) bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde öğrenci ve akademisyenlerle buluştu. Çoştu, burada konuşma yaptı.