Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni'nde Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta en fazla çeşit ürünü en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülkedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, törene katılmadan önce organize sanayi bölgesindeki tekstil fabrikalarını ziyaret etti. Bakan, burada toplam 6 milyar lira yatırımla hayata geçirilecek 635 iş yerlik yeni sanayi sitelerinin ülkeye ve Van'a hayırlı olmasını diledi.

İstikrar ile Türkiye Yüzyılı'na Adım

Kacır, son 22 yılda sağlanan siyasi ve ekonomik istikrarın Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir geçiş yaptığını vurgulayarak, "Son 17 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimizle milli gelirimiz 1 trilyon 300 milyar dolara ulaştı. Yıllık ihracatımız ise geçtiğimiz ay 263,4 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı" dedi.

Ülkedeki sanayi gücünün gelişimini de dile getiren Kacır, "Üretimde ve teknoloji geliştirmede artık küresel bir merkeziz. Üretim gücümüzle yalnızca bölgenin değil dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biriyiz" diye konuştu.

Planlı Sanayi Alanları ve OSB Yayılımı

Kacır, çevre dostu ve planlı sanayi alanları sunmanın önemine değinerek, son 22 yılda organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısının 191'den 366'ya çıktığını belirtti. Ayrıca, planlı sanayi alanlarının büyüklüğünün 48 bin hektardan 150 bin hektara yükseldiğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl yapılan reform niteliğindeki düzenlemelerle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaştırıldığına dikkat çeken Kacır, 2017 sanayicinin başvurduğu yatırım yerlerinin toplam 11,5 milyon metrekare büyüklüğe sahip olduğunu bildirdi.

KOBİ Destekleri ve İstihdam Hedefleri

Özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lere destek vermeye devam edeceklerini belirten Kacır, "Son 22 yılda Van'a 18 binden fazla KOBİ'ye 4 milyar liradan fazla destek sağladık" ifadelerini kullandı. Ayrıca, sanayi sitelerine sağlanan 872 milyon lira kaynak ile 2 bin 600 ilave istihdam oluşturulduğu vurgulandı.

Temeli atılan 300 iş yerlik Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ve 335 iş yerlik Tuşba Sanayi Sitesi ile birlikte Van'da toplam 13 bin vatandaşa istihdam sağlanacağı müjdelendi.

İstihdamı İleri Taşımak İçin Çalışmalara Devam

Kacır, AK Parti iktidarı döneminde Van'daki OSB'lerde çalışanın sayısının 9 bin 500'ü geçtiğini ve bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte istihdamın 50 binlere kadar ulaşmasını hedeflediklerini açıkladı. Bakan Kacır, bakanlık olarak yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat için daima koşmaya devam edeceklerini belirtti.

Törene, Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp de katıldı. Tören, yapılan dua ile sona erdi ve ardından sanayi sitelerinin temelleri atıldı.

Çeşitli programlara bulunmak üzere Van'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberindeki protokol üyeleri ile Tuşba ilçesinde "Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Çeşitli programlara bulunmak üzere Van'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberindeki protokol üyeleri ile Tuşba ilçesinde "Van Sanayi Siteleri Temel Atma Töreni"ne katıldı.