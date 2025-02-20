Sanayi ve Ticaret Düzenlemeleri TBMM'de Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenlemelerle sanayi ve ticaretle ilgili önemli değişiklikler yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:16
Sanayi ve Ticaret Düzenlemeleri TBMM'de Kabul Edildi

Yeni Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu yasayla birlikte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılacak.

İdari Para Cezaları Artıyor

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanan hizmet, muayene, bakım, takip ve kontrol faaliyetlerine ilişkin düzenleyici işlemlere karşı, 12 bin 20 liradan 482 bin 204 liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu düzenlemenin 14 Mart 2025’te yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TÜBİTAK Destekleri Sürecek

Yeni düzenlemelerle, TÜBİTAK, öğrenim sonrası başarı gösteren gençlere burs verme yetkisine kavuşuyor. Ayrıca, Yönetim Kurulu tutarları belirleyerek, ihtilafların hukuki anlaşmalarla sonuçlanmasına devam edecek.

Ödeme Düzenlemeleri ve Sorumluluklar

Kanunda yer alan düzenlemelerle birlikte, TÜBİTAK’a yapılacak yardımlar, bağışlar ve kurum dışından alınacak hizmetler ile ilgili bazı vergilerden muafiyet sağlanacak. Proje teşvik ikramiyesi ödemeleri de yeni esaslara göre düzenlenecek.

Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda Yeni Düzenlemeler

Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, muayene, tamir ve ayar işlemlerine aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Bu hüküm, yayım tarihinde yürürlüğe girecek.

KOSGEB ve Destek Politikaları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ile ilgili bütçe gelirlerinde değişiklikler yapıldı. KOSGEB’in gelirleri arasında yer alan aidatlar, Cumhurbaşkanı tarafından artırılabilecek. Bu düzenlemeler 4 Haziran 2025’te yürürlüğe girecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından birleşimi kapattı ve 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te yeniden toplanacaklarını açıkladı.

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