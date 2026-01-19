Sancaktepe Belediyesi'nden 24 Esaslı Kış Mücadelesi: 85 Araç, 750 Personel Hazır

Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'da beklenen yoğun kar ve buzlanmaya karşı 85 araç, 750 personel ve 4000 kg tuz ile tam teyakkuzda.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:51
Sancaktepe Belediyesi kışa tam hazırlıkla giriyor

Sancaktepe Belediyesi, meteoroloji tahminlerine göre İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklarını tamamladı. İlçede hayatın aksamaması için ekipler sahada olacak ve ulaşımın kesintisiz sürmesi hedefleniyor.

Hazırlık ve seferberlik

Belediye ekipleri, kışla mücadele çalışmalarında 24 esaslı bir disiplinle görev yapacak. Tüm bağlantı yollarının açık kalması ve ilçedeki hayatın sekteye uğramaması için greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar ve kepçelerden oluşan tam donanımlı 85 araç hazır bekletiliyor. Ayrıca hizmetin aksamaması için 4000 kg tuz stoklanmış ve 750 personel görev alacak.

Halk sağlığı ve sokak hayvanlarına destek

Olumsuz hava koşullarında belediye ekipleri, sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetlerini ilçe genelinde aralıksız sürdürecek. Kar yağışı sırasında belediyenin sağlık hizmetleri de kesintisiz şekilde devam edecek ve gelen talepler ekipler tarafından karşılanacak. Ayrıca belirlenen noktalarda sıcak çorba ikramı gerçekleştirilecek.

Sancaktepe Belediyesi, vatandaşların yollarda mağdur olmaması ve ilçede yaşamın aksamaması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

