Sancaktepe'de 2 Kaza: 8 Araç Hasarlandı, Polis Otosu Etkilendi

Sancaktepe'de TEM yan yolda peş peşe iki kaza meydana geldi; biri polis otosu olmak üzere 8 araç hasar gördü, bir sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 00:42
Sancaktepe'de Ardışık Kazalar: 8 Araç Hasar Aldı

TEM Otoyolu'nda yan yolda meydana gelen iki ayrı kaza trafiği aksattı

Sancaktepe'de, ardı ardına meydana gelen iki trafik kazası nedeniyle biri polis otosu olmak üzere toplam 8 araçta hasar meydana geldi.

TEM Otoyolundan Sultanbeyli'ye doğru seyreden iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Bu ilk çarpışma sırasında aynı yolda dört aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası daha gerçekleşti.

Kazaya karışan araçlardan birinin savrularak park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucunda ticari araç öne hareket etti ve olay yerindeki polis otosuna çarptı.

Güvenlik güçleri tarafından şeritler çekilerek yolda gerekli önlemler alındı. İlk kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yan yolda aksayan trafik, hasar gören 8 araç'ın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

