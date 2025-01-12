Sancaktepe'de İETT Otobüsüyle Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sancaktepe'de Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sancaktepe'de İETT otobüsü ile çarpışan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, TEM bağlantı yolu Kartal istikametinde, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen bir otomobil, İETT otobüsü ile çarpıştı.

Olayın ardından polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunun Kartal istikametinin bir süreliğine trafiğe kapandığı öğrenildi. Ayrıca, kaza anı İETT otobüsündeki araç kamerası tarafından kaydedildi.