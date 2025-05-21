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Sancaktepe'de İnşaat Alanında Göçük: 2 İşçi Kurtarıldı

Sancaktepe'de inşaat alanında meydana gelen göçükte 2 işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:28
Sancaktepe'de İnşaat Alanında Göçük: 2 İşçi Kurtarıldı

Sancaktepe'de İnşaat Göçüğü: İki Kişi Kurtarıldı

Sancaktepe'de, Yunus Emre Mahallesi Sabır Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında gerçekleşen göçük, 2 işçinin hayatını tehdit etti. İşçilerin kalıp çakma işlemleri sırasında aniden meydana gelen olayda, iki işçi toprak altında kaldı.

Olayın ardından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan işçiler A.K. ve M.K.'yı kurtarmak için harekete geçti.

Kurtarma çalışmalarının ardından, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen işçiler, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin tedavi süreçleri devam ediyor.

Ayrıca, polis ekipleri yaşanan olay sonrası bölgedeki güvenlik önlemlerini artırarak çevreyi taradı.

Sancaktepe'de inşaat alanında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Sancaktepe'de inşaat alanında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Sancaktepe'de inşaat alanında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

Sancaktepe'de inşaat alanında meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi kurtarıldı.

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