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Sancaktepe'de Makas Atan Sürücüye 13 Bin 420 Lira Ceza

Sancaktepe'de makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:54
Sancaktepe'de Makas Atan Sürücüye 13 Bin 420 Lira Ceza

Sancaktepe'de Makas Atan Sürücüye Ceza Yağdı

Sancaktepe'de, trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsüne 13 bin 420 lira ceza uygulandı. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin dikkatini çekti.

Olayın başlaması, sürücünün trafikte makas atarak ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gerçekleşti. Ardından, ekipler söz konusu aracın peşine düştü.

Yapılan inceleme sonucunda, 4 Şubat Salı günü Sancaktepe Fatih Mahallesi'nde trafiği tehlikeye sokacak şekilde hareket eden aracın sürücüsünün M.Z.C. olduğu belirlendi.

Yasal düzenlemelere göre, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 13 bin 420 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, M.Z.C. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sancaktepe'de trafikte aracıyla makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

Sancaktepe'de trafikte aracıyla makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

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