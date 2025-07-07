Sancaktepe'de Seyir Halindeki İETT Otobüsü Yangın Çıkardı

Sancaktepe'de Otobüs Yangını Paniğe Neden Oldu

Sancaktepe'de Meclis Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde seyir halindeyken yangın çıkan İETT otobüsü büyük bir tehlike atlattı. 34 TP 8567 plakalı otobüsün motor kısmı, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde İndirildi

Yangını fark eden sürücü, hemen otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları indirdi. Olayın ardından hemen itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olası bir tehlikeye karşı önlem aldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak, yapılan incelemelerde otobüste ciddi hasar olduğu belirlendi. Olay, otobüslerin yol güvenliğini tekrar sorgulattı.

Sancaktepe'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.