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Sancaktepe'de Silahlı Kavga: Kendi Silahı ile Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de bir iş yerindeki silahlı kavgada, kendi silahı ile vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:27
Sancaktepe'de Silahlı Kavga: Kendi Silahı ile Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Sancaktepe'de Silahlı Kavga Sonucu Bir Hayat Kaybı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, geçen ay yaşanan silahlı kavga sonucunda bir kişi kendi silahı ile vurularak hayatını kaybetti. Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 12 Temmuz tarihinde meydana geldi.

Kavganın Sebebi Ne Oldu?

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmaya göre, R.A. ve Y.A., kız kardeşleri S.A.'ya rahatsız edici mesajlar atan A.K.'yi iş yerlerine çağırdı. Bu buluşma sırasında ortaya çıkan kargaşada R.A., silahıyla A.K.'yi yaraladı.

Olayın Gelişimi

Y.A., kardeşi R.A.'yı engellemeye çalışırken, R.A'nın silahından çıkan bir kurşun kendi vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan R.A., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan kardeşi Y.A., adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Bu üzücü olay, silah kullanımının ve çatışmanın ne denli tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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