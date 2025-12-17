DOLAR
Sancaktepe'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Sancaktepe'de 12 Aralık operasyonunda iş yerinde 127 parçalı marihuana, 380 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:33
Abdurrahmangazi ve Osmangazi mahallelerindeki operasyonda çok sayıda uyuşturucu ile silah ele geçirildi

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık tarihinde Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bir araca yönelik "mala zarar verme ve tehdit" suçunu işlediği belirlenen O.S. (28) ve S.D. (16) şahıslarını yakalamak üzere çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı araç tespit edilerek Osmangazi Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen baskında iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, O.S.'nin iş yerine ait alanda şu malzemeler ele geçirildi:

127 parça halinde marihuana, 38 parça halinde toplam 380 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 114 adet fişek, 1 hassas terazi, 1 pres makinesi ve çok sayıda şeffaf poşet.

Olay yerinde ayrıca K.K. (43) ve R.U.M. (20) isimli şahıslar da yakalandı.

Konu ile ilgili olarak yakalanan ve "Yağma - 6136 SKM ve TCK 188" suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.K. ve R.U.M. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüpheliler S.D. ve O.S. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

