Sanchez ve Mikati Madrid'de Görüşerek İkili İlişkileri Güçlendirdi

İspanya Başbakanı Sanchez ve Lübnanlı Mevkidaşı Mikati İkili İlişkileri Görüşmek Üzere Madrid'de Buluştu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da bir araya gelerek ikili ilişkiler ve Orta Doğu meselelerini görüştü.

Yapılan yazılı açıklamada, bu toplantıda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşması, Suriye'deki gelişmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Lübnan'da konuşlandırılan geçici barış gücü UNIFIL'in çalışmaları ele alındı. Sanchez, Lübnan'ın istikrarının İspanya için bir öncelik olduğunu ifade ederken, İspanyol askerlerinin de katıldığı UNIFIL'in görevine devam etmesine destek verdiklerini bildirdi.

Ayrıca, iki liderin bu yıl üçüncü kez bir araya geldiği hatırlatılarak, ateşkesin kalıcı olması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasının önemine değindikleri vurgulandı.

Sanchez'in Suriye'deki değişimlerle ilgili de görüşlerini paylaştığı belirtilirken, düzenli bir geçişin sağlanması ve Orta Doğu'da daha fazla gerilimin önlenmesi adına Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada İspanya'nın bu yıl Lübnan'a yaptığı yardımların toplam 10,2 milyon avroya ulaştığı ve bu destek miktarının geçen yıla göre %60 oranında bir artış sağladığı ifade edildi.