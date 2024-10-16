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Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Yeni Tür Uluslararası İlişkiler Çağrısı

Şanghay İşbirliği Örgütü, yeni uluslararası ilişkiler için işbirliği vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 13:59
Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Yeni Tür Uluslararası İlişkiler Çağrısı

Şanghay İşbirliği Örgütü'nden Yeni Bir Dönem Çağrısı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi, İslambad'daki toplantısında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir bildiri yayımladı. Bildiride, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak çıkarlar temelinde "yeni tür" uluslararası ilişkilerin inşa edilmesi gerektiği vurgulandı.

Barışçıl Çözüm Vurgusu

ŞİÖ üyesi ülkelerin temsilcileri, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümüne destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, üye ülkelerin güvenli ve refah dolu bir dünya yaratarak, çeşitli alanlarda; politika, güvenlik, ticaret ve kültürel ilişkilerde işbirliğinin arttırılacağını ifade ettiler.

Küresel Ekonomi ve Teknoloji

Teknoloji ve e-ticaret gibi alanların küresel ekonomiyi değiştirdiğine dikkat çeken bildiride, bu alanlardaki gelişmelerin getirdiği belirsizliklerden endişe duyulduğu kaydedildi. Ayrıca, tek taraflı yaptırımların uluslararası hukukla çeliştiği ve ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediği hatırlatıldı.

Yeşil Kalkınma ve İşbirliği

ŞİÖ bölgesinin sosyal ve ekonomik kalkınması üzerinde duran bildiride, üye ülkelerin tarım, sağlık, yüksek teknoloji ve bankacılık gibi alanlardaki potansiyelinin değerlendirileceği üzerinde duruldu. Enerji sektöründe işbirliğinin sürdürülmesinin gerekliliği de vurgulandı ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele edeceği belirtildi.

Bir Kuşak Bir Yol Girişimi

Belarus, Kazakistan, İran ve diğer üye ülkeler, Çin'in "Bir Kuşak Bir Yol" girişimine destek verdiklerini yinelediler. Kültürel ve insani bağların güçlendirilmesi ile diplomasinin olumlu yönde etkileneceğine inandıkları ifade edildi.

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