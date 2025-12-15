Şanlıurfa Büyükşehir, Siverek kırsalında 3 kilometrelik yol yapıyor

Çalışmanın kapsamı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesi kırsalında yer alan Çavuşlu ve Çaygeçidi mahalleleri ile Siverek-Karacadağ yolunda başlattığı yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, söz konusu güzergâhta 3 kilometrelik alanda mekanik düzenleme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yıllardır dar, bozuk ve ulaşımı zor olan yolun modern standartlara kavuşturulması hedefleniyor.

Yapılan çalışmalarla yol genişliği artırılırken, yürütülen zemin iyileştirme uygulamaları sayesinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi planlanıyor.

Vatandaş memnuniyeti

Bölge sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yolumuz daha önce çok bozuktu, dar olduğu için araçlar geçmekte zorlanıyordu. Özellikle kış aylarında büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi yolumuz çok güzel oldu, rahatça gidip geliyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

