Şanlıurfa Ceylanpınar'da 'Kadına Şiddete Hayır' Etkinliği: Çiğköfte ve Halayla Dayanışma

Şanlıurfa Ceylanpınar'da 'Kadına Şiddete Hayır' Etkinliği

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen çiğköfteli ve halaylı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik düzeni ve amaç

Program, Ceylanpınar Gençlik Merkezi tarafından, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle gençlik merkezi spor salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğin temel amacı, kadınlara yönelik şiddete "Hayır" demek ve kadın dayanışmasını kutlamak olarak açıklandı.

Farkındalık ve eğlencenin birleştiği anlar

Etkinlikte farkındalık çalışmaları ile birlikte kadınlara moral ve sosyalleşme imkanı sunuldu. Katılan kadınlara çiçek takdim edilerek onlara verilen değer ve saygı vurgulandı. Ayrıca programda katılımcılar hep birlikte çiğ köfteler yoğurdu; bu geleneksel lezzet etkinliğe yöresel bir tat kattı.

Canlı müzik eşliğinde kadınlar gönüllerince halay çekerek stres attı ve eğlenceli anlar yaşadı. Bu görüntüler, kadın dayanışmasının ve gücünün güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Katılımcı görüşleri

Etkinliğe katılan kadınlardan Gizem Kılıç, "Kadına şiddete hayır programı için geniş kapsamlı katılım yapıldı. Etkinliği düzenleyen kadınlarımız adına teşekkür ederim" dedi.

Diğer katılımcı Yıldız Duvak Dokuyucu ise, "Kadına şiddete hayır günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ilkesinden hareketle bir daha hiçbir kadının şiddete maruz kalmaması temennisiyle" ifadelerini kullanarak programı düzenleyen kurumlara tüm kadınlar adına teşekkür etti.

Etkinlik, yerel dayanışma ve farkındalık çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdi.

ŞANLIURFA'NIN CEYLANPINAR İLÇESİNDE, 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÇİĞKÖFTELİ VE HALAYLI ETKİNLİK RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.