Şanlıurfa’da 1 Ton Kaçak Et Ele Geçirildi

Mardin-Viranşehir yolunda yapılan denetimde steril olmayan araçta yaklaşık 1 ton kaçak et bulundu; 42 bin 12 lira idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 20:19
Denetimde hijyen ve belge eksikliği tespit edildi

Mardin-Viranşehir yol güzergahında yapılan yol denetiminde, Viranşehir Karakuzu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından steril şartlara uygun olmayan ve belgesiz hayvansal ürün nakli yapan bir sevk aracı tespit edildi.

Ekipler tarafından durdurulan araçta yapılan incelemede, nakilde kullanılan aracın hijyen kurallarına uymadığı ve termokinli özellik taşımadığı belirlendi. Bu tespitler sonrası ilgili şahıslara 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında 42 bin 12 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimde ele geçirilen yaklaşık 1 ton kaçak et, imha edilmek üzere zabıta ekiplerine teslim edildi.

