Şanlıurfa'da 10 santimetrelik böbrek kisti laparoskopik yöntemle çıkarıldı

Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi'nde 18 yaşındaki hastanın 10 santimetre çapındaki böbrek kisti laparoskopik yöntemle başarıyla alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:31
Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi'nde, 18 yaşındaki bir hastanın sol böbreğinde tespit edilen yaklaşık 10 santimetre çapındaki kist, laparoskopik (kapalı) yöntemle başarıyla çıkarıldı.

Uzun süredir sol yan ağrısı şikâyeti bulunan hasta, dış merkezde yapılan tetkiklerde sol böbrekten kaynaklanan, böbrek ve dalağı iterek komşu organlara yapışıklık gösteren büyük bir kist tespit edilmesi üzerine Viranşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından kistin cerrahi yöntemle alınmasına karar verildi.

Operasyon Detayları

Üroloji kliniğinde gerçekleştirilen operasyonda, 10 santimetre boyutundaki böbrek kisti laparoskopik yöntemle çıkarıldı. Operasyonda 2 adet 5 milimetre ve 1 adet 10 milimetrelik kesi kullanıldı; böylece hasta açık cerrahiye gerek kalmadan tedavi edildi.

Ameliyat sonrası takiplerinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Operasyon Ekibi

Operasyon, Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. Erdi Karahan başkanlığındaki anestezi ekibi eşliğinde, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Sevinç in desteğiyle, Üroloji Uzmanları Op. Dr. Özlem Başgut ve Op. Dr. Ahmet Furkan Sarıkaya tarafından gerçekleştirildi.

Viranşehir Devlet Hastanesi'nde uygulanan bu kapalı cerrahi teknik, hastanın konforunu artırarak iyileşme sürecini hızlandırdı.

