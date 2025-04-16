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Şanlıurfa'da 11 Ton Küflenmiş Ceviz Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılması planlanan 11 ton küflenmiş ceviz ele geçirildi. İşletme sahiplerine yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:25
Şanlıurfa'da 11 Ton Küflenmiş Ceviz Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Zabıta Ekiplerinden Önemli Operasyon

Şanlıurfa'da, baklava üretimi için kullanılacak olan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi ele geçirildi. Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir iş yerinin deposunda denetim gerçekleştirdi.

Küflenmiş Cevizlere El Konuldu

Denetim sırasında koliler içerisinde bulunan küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içleri tespit edildi. Bütün bu ürünlere imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca, işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu durum, gıda güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğundan, denetimlerin devam edeceği vurgulandı.

Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz...

Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildi.

Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz...

Şanlıurfa'da baklava üretiminde kullanılmak üzere hazırlanan 11 ton küflenmiş ve kurtlanmış ceviz içi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildi.

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