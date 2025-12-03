Şanlıurfa'da 15 Yaşındaki Emrullah Aytekin Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Şanlıurfa-Akçakale yolu kırsal Hancığaz Mahallesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki Emrullah Aytekin'e bir otomobil çarptı. Otomobilin plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Aytekin için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından Aytekin ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Aytekin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahallelilerin Tepkisi

Bölge sakinleri, aynı yolda sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek tepki gösterdi ve yolu araç lastiği ve taş koyarak trafiğe kapattı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yoldaki taş ve lastikleri kaldırdıktan sonra yolu tekrar trafiğe açtı.

