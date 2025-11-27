Şanlıurfa’da 2 bin 404 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltında
İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda 1 şahsın üzerinde, ikamet ve aracında bulunan 172 adet blister halinde, toplam 2 bin 404 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticaretinden gözaltına alındı.
