Şanlıurfa’da 2 bin 404 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü operasyonunda 172 blister halinde toplam 2 bin 404 sentetik ecza hap ele geçirildi; şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticaretinden gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:19
İl Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde bir şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 1 şahsın üzerinde, ikamet ve aracında bulunan 172 adet blister halinde, toplam 2 bin 404 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticaretinden gözaltına alındı.

