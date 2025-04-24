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Şanlıurfa'da 2 Ton Küflenmiş Lokum Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, son tüketim tarihi geçmiş 2 ton küflenmiş lokum ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:05
Şanlıurfa'da 2 Ton Küflenmiş Lokum Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Zabıta Ekiplerinden Önemli Operasyon

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi. Eyyübiye Belediyesinden yapılan açıklamalar, bu durumun halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor.

Zabıta Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri düzenli denetimlerde bir iş yerinde bu sağlıksız ürünleri tespit ederek, imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı da vurgulandı.

Bakanlık yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne asla müsamaha gösterilmeyeceğini ifade ederek, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 ton küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş lokum ele geçirildi.

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