Şanlıurfa’da 3 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Operasyon ve ele geçirilenler

Şanlıurfa’da gümrük kaçağı ürünlere yönelik yürütülen operasyonda, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında; 3 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara, 180 adet gümrük kaçağı bitkisel macun, 8 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 5 litre gümrük kaçağı alkol, 3 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 12 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

