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Şanlıurfa'da 3 Gün Süreyle Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Şanlıurfa'da valilik tarafından gösteri ve yürüyüşlerin 3 gün boyunca yasaklandığı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:22
Şanlıurfa'da 3 Gün Süreyle Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Şanlıurfa'da Gösteri ve Yürüyüşlere Yasak Getirildi

Şanlıurfa Valiliği, şehir genelinde gerçekleştirilecek olan tüm gösteri ve yürüyüşlerin 3 gün süreyle yasaklandığını resmi olarak açıkladı.

Alınan Karar

Valilikten yapılan resmi açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine dayanarak bu kararın alındığı belirtildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki özel etkinlikler dışında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereğince, 12-14 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanmalar, yürüyüşler, basın açıklamaları ve diğer benzeri etkinlikler yasaklanmıştır."

Böylelikle, etkinliklerin güvenli bir şekilde yönetilmesi ve olası sorunların önlenmesi amaçlanmaktadır.

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