Şanlıurfa'da 400 Bin Mevsimlik Çiçek Üretimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale seralarında 400 bin mevsimlik çiçeği üreterek kent genelindeki park ve yeşil alanlara dikiyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:46
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, dışa bağımlılığı azaltmak, öz kaynakları değerlendirmek ve tasarruf sağlamak amacıyla 400 bin adet mevsimlik çiçek üretimini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor.

Belediyeye bağlı Akçakale İşletmesi'nde kurulan modern seralarda üretilen hercai menekşe, süs lahanası, bellis papatyası, aslanağzı, gül, biberiye, şimşir ve taflan gibi türler kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda dikiliyor.

Bu uygulama sayesinde üretim maliyetleri önemli ölçüde düşürülüyor ve yerel kaynaklar daha verimli kullanılıyor. Üretim alanında Şanlıurfa iklimine uygun mevsimlik çiçek dikiminin devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, "Amacımız, daha az maliyetle üretim yaparak dışa bağımlılığı azaltmak, bütçemize katkı sunmak ve kurumumuzun ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarımızla karşılamaktır" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimdeki örnek uygulamalarıyla hem kırsal kalkınmaya öncülük ediyor hem de kentte sürdürülebilir tarım temellerini güçlendirmeye devam ediyor.

