Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi

nde, sulama kanalında akıntıya kapılan 13 yaşındaki Ahmet Ali'yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Olay, ilçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında gerçekleşti.

Önceki gün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali, akıntıya kapılarak kayboldu. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri hastaya sevk edildi.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları, geniş bir alanda sürdürülüyor. Yetkililer, dalgıçların ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla çocuğa ulaşmayı ümit ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürdü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürdü.