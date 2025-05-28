DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akıntıya kapılan 13 yaşındaki Ahmet Ali'yi bulmak için süren arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 17:08
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi

nde, sulama kanalında akıntıya kapılan 13 yaşındaki Ahmet Ali'yi bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Olay, ilçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında gerçekleşti.

Önceki gün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali, akıntıya kapılarak kayboldu. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri hastaya sevk edildi.

Sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları, geniş bir alanda sürdürülüyor. Yetkililer, dalgıçların ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla çocuğa ulaşmayı ümit ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürdü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde sürdü.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı
2
Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti
3
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
4
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde
5
Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
6
Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek
7
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!