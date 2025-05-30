Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Cansız Bedenine Ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cansız bedeni, arama çalışmalarının 5. gününde bulundu. Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), 26 Mayıs tarihinde kaybolmuştu.

Arama Çalışmaları Devam Etti

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında gerçekleşen olay sonrası, Ahmet Ali'nin bulunması için il emniyet müdürlüğü sualtı grup amirliği dalgıç polisleri, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri hemen harekete geçti. Arama çalışmaları, çocuğun sulama kanalına girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sonuçlandı.

Olayın Detayları

Şeyhçoban Mahallesi'nde, 26 Mayıs'ta sulama kanalına giren 13 yaşındaki Ahmet Ali akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, dalgıç polisler ve arama kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Bütün çabalara rağmen Ahmet Ali'nin cansız bedenine, yoğun arama faaliyetlerinin ardından ulaşıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun cansız bedenine arama çalışmalarının 5. gününde ulaşıldı.