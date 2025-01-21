Şanlıurfa'da Ambulans Çarpması: 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, Direkli Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz bir olayda, R.P. yönetimindeki 63 AAT 836 plakalı ambulans, 6 yaşındaki Diyar Kadir isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı.

Sağlık Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Olayın ardından, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine, hemen polis ve sağlık ekibi olay yerine intikal etti. Çocuğun durumu kritik olduğundan, sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Müdahalelere Rağmen Hayatını Kaybetti

Hastaneye ulaştırılan 6 yaşındaki Diyar Kadir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.