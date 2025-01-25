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Şanlıurfa'da Anadolu Şiir Akşamları Başlıyor

Şanlıurfa, Anadolu Şiir Akşamları'na ev sahipliği yapacak. 32 şairin katılacağı program, kültür ve edebiyat severleri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:45
Şanlıurfa'da Anadolu Şiir Akşamları Başlıyor

Şanlıurfa, "Anadolu Şiir Akşamı"na Ev Sahipliği Yapacak

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilerek, yılda iki kez gerçekleştirilen Anadolu Şiir Akşamlarının dördüncüsü Şanlıurfa'da düzenlenecek.

Bu akşam saat 19.00'da Şanlıurfa Mevlana Külliyesi'nde başlayacak programa, yurt içinden ve dışından 32 şair katılacak. Programın onur konuğu ise Urfa'nın sıra gecesi ve gazelhanlık geleneğinin son temsilcilerinden biri olan şair ve gazelhan Musa Kaldı olacak.

Kaldı, şiir akşamında kendi yazdığı gazelin yanı sıra, divan şiirinin ustalarından bir gazeli nihavend makamında seslendirecek.

İki Gün Boyunca Sürecek Etkinlikler

Anadolu Şiir Akşamları, iki gün boyunca sürecek. Program kapsamında yer alan şairler, Hz. İbrahim'in doğduğu mağara, Hz. Eyyub'un çile çektiği mağara gibi tarihi ve dini mekanların yanı sıra, şair Mehmet Akif İnan'ın mezarını ziyaret edecekler.

Katılımcı şairler, programın ikinci gününde ise Göbeklitepe ve Harran ören yerlerini ziyaret edecekler. Etkinlikte yer alacak şairler arasında Rıza Yorulmaz, Osman Mesten, Kudret Bülbül, Ahmet Şener, Muhammet Fatih Akkurt, Hüseyin Tekinbaş gibi isimler de bulunuyor.

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