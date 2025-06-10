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Şanlıurfa'da Apartmanda Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 17:39
Şanlıurfa'da Apartmanda Yangın Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde Yangın Paniği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Ayvanat Mahallesi 35'inci sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Alevlerin ortaya çıkmasının ardından, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilerek bina tahliye edildi. Yangın, bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Zarar ve Hasar

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi. Olayla ilgili daha ayrıntılı incelemelerin yapılacağı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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