Şanlıurfa'da Araç Park Etme Tartışması Kanlı Bitti: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde Kanlı Kavga

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıkan bir tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında silahla yaralanan A.E, M.K ve D.E ile bıçakla yaralanan S.E.'nin bulunduğu belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal bölgeye intikal etti ve yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın hemen ardından jandarma ekipleri, tartışmaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.