DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.630.548,7 -0,22%

Şanlıurfa'da Araç Park Etme Tartışması Kanlı Bitti: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:36
Şanlıurfa'da Araç Park Etme Tartışması Kanlı Bitti: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde Kanlı Kavga

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıkan bir tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 kişi yaralandı.

Yaralılar arasında silahla yaralanan A.E, M.K ve D.E ile bıçakla yaralanan S.E.'nin bulunduğu belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri derhal bölgeye intikal etti ve yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavganın hemen ardından jandarma ekipleri, tartışmaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Mitingler ve Spor Etkinlikleri
2
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
3
İsrail'in Cenin Kentinde Hava Saldırıları: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Ukrayna'da Rus Ordusunun Yatılı Okula Hava Saldırısı
5
İsrail’de 7 Ekim Saldırıları İçin Soruşturma Komisyonu Tasarısı Reddedildi
6
43. Efes Selçuk Deve Güreşi Festivali Coşkuyla Kutlandı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Heyetini Kabul Etti

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı