Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Şanlıurfa'da Sosyal Belediyecilik Projesi

Şanlıurfa'da, sosyal belediyecilik anlayışını tarımsal üretimle birleştiren büyük bir yardım projesi hayata geçiriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kendi arazilerinde ektiği ve hasadını yaptığı tonlarca nohudu, ihtiyaç sahibi ailelere tamamen ücretsiz bir şekilde ulaştırma kararı aldı.

Bedava Nohut Dağıtımında İlk Etap

Ücretsiz nohut dağıtımı, özellikle Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde yoğunlaşacak. Dağıtım süreci, bölge halkının büyük takdirini topladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, belediyeye ait işletmelerde toplam 90 dönüm araziye nohut ekimi gerçekleştirildi. Aylar süren bakımın ardından, hasat zamanı geldi.

Şeffaf ve Adil Dağıtım Süreci

Hasat edilen tonlarca nohut, öncelikli olarak Akçakale ve Eyyübiye'deki ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılacak. Dağıtımın şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi için hazırlıklar sürüyor; ihtiyaç sahipleri titiz bir çalışma ile belirlenecek.

Projenin Çıktığı Anlam

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, projenin sadece bir gıda yardımı olmadığını vurguladı. "Akçakale ve Eyyübiye ilçelerimizde nohut hasadını başarıyla tamamladık. Bu mahsulü, sosyal belediyecilik ilkemiz gereği halkımızla paylaşıyoruz," dedi.

Hatipoğlu, projenin bir başlangıç olduğunun altını çizerken, "İlerleyen süreçte tarımsal üretim kapasitemizi artırmayı ve benzeri projelerle hem yerel tarıma katkı sunmayı hem de daha fazla ihtiyaç sahibinin yanında olmayı hedefliyoruz," dedi.