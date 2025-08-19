DOLAR
Şanlıurfa'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Cıvata Pulu İtfaiye Çıkardı

Eyyübiye'de 10 yaşındaki Davut Ekinci'nin parmağına sıkışan cıvata pulu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık müdahalesiyle çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 23:33
Eyyübiye'de hastane ve itfaiye müdahalesi

Muradiye Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan 10 yaşındaki Davut Ekinci'nin parmağı bir cıvata puluna sıkıştı.

Ailesi bir süre kendi imkanlarıyla pulu çıkarmaya çalıştı, başarılı olamayınca çocuğu Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Doktorun müdahalesiyle de parmaktan çıkarılamayan pul için hastane yetkilileri itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından pulu keserek çocuğun parmağından çıkardı.

