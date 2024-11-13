Şanlıurfa'da Deprem Konutu Başvurularına 2 Gün Ek Süre

Şanlıurfa'da Deprem Konutu Başvurularında Ek Süre Müjdesi

Şanlıurfa Valiliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucunda evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar için hak sahibi olma başvurularında önemli bir güncelleme duyurdu. Başvurularını kaçıranlar için 2 günlük ek süre verildiği bildirildi.

Yeni Başvuru Tarihleri

Valilikten yapılan açıklamada, hak sahipliği başvurusu yapmamış olanların, başvurularını 81 ildeki AFAD müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirebileceği ifade edildi. Şanlıurfa'daki hak sahipleri için özel bir başvuru noktasının kurulduğu belirtildi.

Başvuruların 21 Kasım saat 00.01'de başlayıp 22 Kasım saat 23.59'da sona ereceği duyuruldu. Depremzede vatandaşlar, bu süre zarfında hak sahipliği başvurularını zamanında yapmalı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.