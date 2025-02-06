Şanlıurfa'da Dere Yatağına Düşen Otomobilde İki Yaralı

Şanlıurfa'da Dere Yatağına Düşen Otomobil Kazası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Olay, Sancaktar Mahallesi Oduncu Pazarı mevkiinde gerçekleşti. Ahmet A. idaresindeki 63 BN 411 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak içerisinde az su bulunan Karakoyun Deresi yatağına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü ve yanındaki çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumuyla ilgili henüz net bir bilgi verilmedi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.