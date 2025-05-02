Şanlıurfa'da Dolu Felaketi: Tarım Alanları Zarar Gördü

Şanlıurfa'da Dolu Felaketi Tarım Alanlarını Vurdu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde etkili olan dolu, birçok tarım alanında büyük zarara yol açtı. İlçede dolunun etkisiyle kırsaldaki 10 mahalledeki tarım arazileri ciddi şekilde tahrip oldu.

Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan dolu felaketinden 10 mahallemiz ciddi şekilde etkilenmiştir. İlk andan itibaren İlçe Tarım Müdürümüz ve personelimiz saha çalışmalarına başlamışlardır. En kısa sürede tespit ve değerlendirme tamamlanacaktır. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun," dedi.

Dolu yağışı, bölgedeki tarım ürünlerinin geleceğini tehdit ederken, çiftçiler bu olumsuz durumdan nasıl etkileneceklerini merak ediyor. Yetkililer, hasar tespit çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.