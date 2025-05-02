Şanlıurfa'da Dolu Zararı: Tarım Alanları Etkilendi

Şanlıurfa'da Dolu Felaketi: Tarım Ürünleri Ziyan Oldu

Şanlıurfa'nın Bozova, Hilvan ve Halfeti ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, bir dizi tarım alanına zarar verdi. Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bu ilçelerde tarımsal üretimin olumsuz etkilendiği belirtildi.

Hasar Gören Mahalleler ve Ürünler

Açıklamada, Bozova'da 10, Hilvan'da 15 ve Halfeti'de 4 mahallede fıstık, zeytin ve pamuk gibi ürünlerde hasar oluştuğu vurgulandı. Valilik, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’nin sahada yürütülecek zarar tespit ve değerlendirme çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağını duyurdu. Sürecin, Valilik tarafından yakından takip edileceği ifade edildi.

Çiftçilere Geçmiş Olsun Mesajı

Dolu zararı yaşayan üreticilere başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri gönderildi. Valilik, oluşan mağduriyetlerin tespit edilerek giderilmesi konusundaki çalışmaların koordinasyon içinde yürütüleceğini bildirdi.

Kaymakamdan Açıklama

Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün yaşanan dolu felaketinden 10 mahallemiz ciddi bir şekilde etkilenmiştir. İlk andan itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ve personelimiz saha çalışmalarına başlamıştır. En kısa sürede tespit ve değerlendirme tamamlanacaktır. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde dolu, bazı tarım alanlarına zarar verdi.