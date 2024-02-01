Şanlıurfa'da ekiplerin uyuşturucu mesaisi: Uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınlarda 49 şüpheli ele geçirildi

Şanlıurfa'da narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda 49 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da ekiplerin uyuşturucu mesaisi: Uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınlarda 49 şüpheli ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için kent çapında operasyonlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran'ın emriyle ilin 13 ilçesinde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarının bulunduğu 49 adrese, 629 jandarma personeliyle birlikte eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyon esnasında yakın güzergahlarda da kontrol gerçekleştirildi.

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OPERASYONDA FARKLI SUÇLARDAN 25 KİŞİ YAKALANDI

Operasyona Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı ekipleri de katıldı. Bazı evlere "koçbaşı" ile giren ekipler, 49 uyuşturucu satıcısını gözaltına aldı. Yollardaki uygulamada ise DEAŞ üyesi dahil, farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı.

Operasyonlarda dedektör köpeklerin de katkısıyla yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu tüfek, 14 ruhsatsız tabanca, 23 ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait 1360 fişek, 31 şarjör, 1 kilo 213 gram kubar esrar, 267 gram bonzai, 6 gram afyon, 18 madde kullanma aparatı, 500 paket kaçak sigara, çalıntı 1 araba ve 2 motor bulundu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

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