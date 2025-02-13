Şanlıurfa'da Elektrik Direği İşçilerin Üzerine Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Feci Kaza Şanlıurfa'da Meydana Geldi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, yeni elektrik direği çalışmalarında meydana gelen kaza, işçilerin hayatını riske attı. Yenileme çalışmaları sırasında, vinçle kaldırılan elektrik direği aniden devrilerek işçilerin üzerine düştü.

Olayın Detayları

Kaza, Kırsal Gelibol Mahallesi'nde gerçekleşti. Olay yerine yapılan ihbar sonrası hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, işçilerden Ömer Uğraş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı durumda olan diğer işçi Mehmet Kılıç ise, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak gerekli tedavi altına alındı.

Cenaze ve Gözaltı İşlemleri

Ömer Uğraş'ın cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından vinç operatörü C.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.